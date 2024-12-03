В Невском районе построили школу на 1650 учеников

На Советском проспекте в Невском районе построили школу на 1650 мест с двумя бассейнами. Как сообщают в холдинге Setl Group, четырехэтажное здание рассчитано на 66 классов.

В школе рядом с ЖК «Невские паруса» кроме учебных классов предусмотрены лифты, помещения для игр и отдыха, мастерские по обработке тканей, кулинарии и домоводству, библиотека с фондом открытого хранения. Также внутри есть актовый зал с эстрадой, гримерки, кабинет музыки и пения, кладовые для музыкальных инструментов, оборудования и реквизита.