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Строительство В Невском районе построили школу на 1650 учеников

В Невском районе построили школу на 1650 учеников

720
4 комментария

Предоставлено холдингом Setl Group

На Советском проспекте в Невском районе построили школу на 1650 мест с двумя бассейнами. Как сообщают в холдинге Setl Group, четырехэтажное здание рассчитано на 66 классов.

В школе рядом с ЖК «Невские паруса» кроме учебных классов предусмотрены лифты, помещения для игр и отдыха, мастерские по обработке тканей, кулинарии и домоводству, библиотека с фондом открытого хранения. Также внутри есть актовый зал с эстрадой, гримерки, кабинет музыки и пения, кладовые для музыкальных инструментов, оборудования и реквизита.

Спортивная составляющая школы включает три спортзала и два бассейна, а также футбольное поле во дворе, площадку для баскетбола и волейбола, беговые дорожки и площадки для отдыха и игр.

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Комментарии
4
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Русскоязычных ещё принимают?
Delon
1 час
Похоже, что мальчишки будут учиться шить на швейных машинках...По жизни пригодится...
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