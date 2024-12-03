Эпидемиолог, оборонявшая Ленинград от бомб, вирусов и инфекций, отметила столетний юбилей

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Она боролась с гриппом, корью и дифтерией в Ленинграде, помогала ликвидировать эпидемию холеры в Астрахани, организовывала съезды микробиологов и эпидемиологов, а в годы Великой Отечественной войны защищала блокадный город от налетов. Эта женщина — Людмила Степановна Балабонова, и 2 декабря ей исполнилось сто лет.

Людмила Степановна 41 год своей жизни отдала работе в Госсанэпидслужбе, половину из них была заместителем главного врача по противоэпидемической работе Ленинградской санэпидемстанции. Будучи профессионалом своего дела, она организовывала, анализировала и совершенствовала профилактику различных заболеваний и старалась предупреждать вспышки опасных инфекций.

Большое внимание Людмила Степановна уделяла иммунизации населения и декретированных групп: людей, имеющих дело с продуктами питания, а также трудящихся в сфере воспитания, обучения и обслуживания. При ней дети стали меньше чихать и кашлять, а дифтерия и вовсе сошла на нет. Усилиями Людмилы Степановны заболеваемость корью снизилась аж в 20 раз, гораздо меньше стало гепатита и брюшного тифа.

Именно под руководством Людмилы Балабоновой началась массовая вакцинация от гриппа. Ежегодно более 1 миллиона горожан получали прививку. Удалось внедрить систему санэпиднадзора за кишечными инфекциями, которую высоко оценили в Минздраве и распространили проверки на другие города.

А в 1970 году помощь Людмилы Степановны понадобилась астраханцам. Капитан речного судна из села Икряное стал нулевым пациентом, запустившим эпидемию холеры. Город закрыли на карантин, а Балабонова возглавила противоэпидемическую группу.

Много было в жизни юбилярши и научной работы. Людмила Степановна помимо прочего была членом учёного совета Ленинградского отделения научного общества эпидемиологов и микробиологов и проблемной комиссии по острым кишечным инфекциям. Людмила Степановна награждена орденом «Знак почёта» и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», а почетных грамот не счесть.

Свой юбилей Людмила Балабонова встретила в кругу близких, не забыли о ней и коллеги из Роспотребнадзора, которым она передала свой огромный опыт.