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Происшествия В Ленобласти обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Организатор арестован

В Ленобласти обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Организатор арестован

1 855
5 комментариев

В Ленобласти полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя. Поддельные горячительные напитки, изготавливавшиеся там, продавались в розницу жителям Петербурга и области, сообщила 3 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник:

Цех обнаружили в деревне Вирки. Правоохранители изъяли более 7,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и свыше 750 литров алкоголя, готового к продаже, а также этикетки и упаковки. Кроме того, в гаражных кооперативах на Объездном шоссе и Пискаревском шоссе нашли еще 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и более 3 тысяч литров этилового спирта. 

Источник:

Отмечается, что предполагаемый организатор производства был задержан и помещен под домашний арест. Следователи СУ УМВД России по Всеволожскому району возбудили уголовное дело о незаконном производстве и (или) обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Источник:

«Проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности», — поделилась Ирина Волк.

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Комментарии
6
FedorGr
2 минуты
МВД в своём рапорте напишет.. "ликвидировали самодельный алкоголь, путём выливания в раковину и канализацию.." Опера сейчас ломанутся проверять закуску. Молодцы оперативники. Борются активно, Новый год на носу.
Гость
22 минуты
Не сметь кошмарить бизнес! Не для этого стояли с Собчаком в августе 91!
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