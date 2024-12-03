В Ленобласти обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Организатор арестован

В Ленобласти полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя. Поддельные горячительные напитки, изготавливавшиеся там, продавались в розницу жителям Петербурга и области, сообщила 3 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: МВД России







Цех обнаружили в деревне Вирки. Правоохранители изъяли более 7,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и свыше 750 литров алкоголя, готового к продаже, а также этикетки и упаковки. Кроме того, в гаражных кооперативах на Объездном шоссе и Пискаревском шоссе нашли еще 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и более 3 тысяч литров этилового спирта.

Источник: МВД России

Отмечается, что предполагаемый организатор производства был задержан и помещен под домашний арест. Следователи СУ УМВД России по Всеволожскому району возбудили уголовное дело о незаконном производстве и (или) обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Источник: МВД России

«Проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности», — поделилась Ирина Волк.