Петербуржцев приглашают на Арктическую научную вечеринку

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) готовится к Новому году: за вечер можно слепить белого медведя, пройти квиз про атомные ледоколы (и фильм о них посмотреть) и послушать участников экспедиции «Ледокол знаний». Бесплатно. 10+

Источник: Википедия







«Ледокол знаний» — проект «Росатома»: талантливые школьники проходят несколько этапов отбора, лучшие отправляются в экспедицию в Арктику на атомном ледоколе — одном из самых больших в мире, «50 лет Победы». Можно, кстати, прямо сейчас на сайте проекта проверить себя в пробной викторине. На легкость рассчитывать не стоит. Вот, например, какого рода там вопросы: «Какой композитный материал, который производит одно из предприятий „Росатома“, используют для изготовления скейтов, лыж, хоккейных клюшек?» Выберите правильный ответ: углеволокно, боропластики, дисперсно-наполненные полимеры, текстолиты.

Экспедиций было уже пять. Путешествие длится 10 дней — на борту есть что послушать (со школьниками плывут ученые, читают лекции), с борта есть чем полюбоваться. «Это невероятные просторы, буквально кишащие жизнью, — вспоминает участница одной из прошлых экспедиций. — Чего только стоят две сотни гренландских тюленей в градусе от Полюса, медведи, множество птиц, касатки и моржи…»

Своими впечатлениями 5 декабря в петербургском ИЦАЭ (Аэродромная ул., дом 4) поделятся школьники — участники экспедиции этого года, а старший преподаватель Технологического университета Андрей Акатов расскажет о том, как атомная энергия помогает в освоении Арктики.