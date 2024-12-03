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Афиша Plus Петербуржцев приглашают на Арктическую научную вечеринку

Петербуржцев приглашают на Арктическую научную вечеринку

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Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) готовится к Новому году: за вечер можно слепить белого медведя, пройти квиз про атомные ледоколы (и фильм о них посмотреть) и послушать участников экспедиции «Ледокол знаний». Бесплатно. 10+

Источник:

«Ледокол знаний» — проект «Росатома»: талантливые школьники проходят несколько этапов отбора, лучшие отправляются в экспедицию в Арктику на атомном ледоколе — одном из самых больших в мире, «50 лет Победы». Можно, кстати, прямо сейчас на сайте проекта проверить себя в пробной викторине. На легкость рассчитывать не стоит. Вот, например, какого рода там вопросы: «Какой композитный материал, который производит одно из предприятий „Росатома“, используют для изготовления скейтов, лыж, хоккейных клюшек?» Выберите правильный ответ: углеволокно, боропластики, дисперсно-наполненные полимеры, текстолиты.

Экспедиций было уже пять. Путешествие длится 10 дней — на борту есть что послушать (со школьниками плывут ученые, читают лекции), с борта есть чем полюбоваться. «Это невероятные просторы, буквально кишащие жизнью, — вспоминает участница одной из прошлых экспедиций. — Чего только стоят две сотни гренландских тюленей в градусе от Полюса, медведи, множество птиц, касатки и моржи…»

Своими впечатлениями 5 декабря в петербургском ИЦАЭ (Аэродромная ул., дом 4) поделятся школьники — участники экспедиции этого года, а старший преподаватель Технологического университета Андрей Акатов расскажет о том, как атомная энергия помогает в освоении Арктики.

Расписание «Арктической вечеринки» такое: в 17:30 — мастер-класс по лепке белых медведей, игра в Arctic nostra; в 18:30 — квиз «Ледокол»; в 19:00 — фильм о «Ледоколе знаний»; в 19:30 — встреча с участниками экспедиции и лекция. Вход свободный, по регистрации.

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