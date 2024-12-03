ВТБ: пик ставок по депозитам придется на зиму — они вырастут до 21-22%

Средние ставки по депозитам к концу 2024 года могут повыситься до 21-22% годовых, а в дальнейшем банки не будут повышать ставки так же интенсивно. Такой прогноз сделал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков накануне инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Рекордное значение ключевой ставки привело к тому, что в течение 2024 года ставки по вкладам держались на высоком уровне. При этом инфляция остается высокой, и существует вероятность повышения в конце декабря ключевой ставки вплоть до 23%, считают аналитики ВТБ. Это вызовет очередное повышение ставок по вкладам и депозитам.

Но в следующем году существенного изменения ставок не прогнозируется, несмотря на то, что ключевая ставка, как ожидается, будет практически весь год оставаться на высоком уровне. «Это приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19-20% с лучшими предложениями в районе 23-24%, иногда — 25% годовых, — отметил Георгий Горшков. — Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться». Поэтому можно предположить, что зимой будут максимальные предложения по ставкам. В IV квартале самые большие проценты банки обещают по среднесрочным (от 6 месяцев до года) и долгосрочным (на 1-3 года) вкладам. Например, в ВТБ их доля составляет 66%, а краткосрочных (менее полугода) — всего 13%.

Всего сейчас открытые вклады есть более чем у половины россиян (67%). Об этом говорят данные опроса, проведенного ВТБ накануне инвестиционного форума. У 52% опрошенных есть вклады в 2-3 банках. Наиболее востребованы депозиты на срок от полугода до года (42%), так как по ним сейчас банки предлагают наилучшие условия. Чуть более трети открывают срочные вклады на 2-3 месяца, а 16% предпочитают долгосрочные сбережения и открывают депозиты на срок больше года.