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Спорт Общество Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что именно себе увеличила

Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что именно себе увеличила

3 873
25 комментариев

Олимпийская чемпионка Алина Загитова впервые призналась, что сделала процедуру по увеличению губ. Об этом она рассказала 3 декабря в эфире YouTube-канала «proПУСК».

«Кстати, я нигде раньше не говорила об этом, но сейчас могу поделиться: я увеличила губы, дорогие друзья», — заявила 22-летняя спортсменка.

Добавим, что пользователи соцсетей давно обратили внимание на изменившиеся губы Загитовой, однако ее поклонники утверждали, что виноваты натирающие брекеты.

Алина Загитова завоевала золото на Олимпиаде-2018 в женском одиночном катании, стала чемпионкой Европы в том же году и одержала победу на чемпионате мира в 2019-м. На данный момент она завершила профессиональные выступления.

В конце августа в Казани прошла премьера ее первого ледового шоу под названием «Хранители времени».

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Комментарии
25
281614283
1 час
Малые?
275640356
1 час
Утиный клюв себе сделала?
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