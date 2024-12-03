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Спорт У реванша между боксерами Биволом и Бетербиевым появилась официальная дата

У реванша между боксерами Биволом и Бетербиевым появилась официальная дата

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Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут реванш 22 февраля в Саудовской Аравии. Об этом 3 декабря в своем аккаунте в Х написал Турки Аль аш-Шейх, возглавляющий главное управление развлечений королевства.

Бетербиев, обладатель всех титулов в полутяжелом весе (до 79,4 кг), - абсолютный чемпион мир. В первом бою против Бивола в Эр-Рияде 13 октября он победил решением судей с итоговым счетом 114–114, 115–113 и 116–112.

По информации американской промоутерской компании Top Rank, бойцы могут заработать по $20 млн каждый. Для сравнения: за их первый поединок, включая бонусы от продажи платных трансляций, оба спортсмена получили по $10 млн.

На профессиональном ринге Бетербиев одержал 21 победу в 21 бою, причем все они были досрочными. Его соперник Дмитрий Бивол, ранее не знавший поражений, впервые проиграл. Сейчас на его счету 23 победы, из которых 13 нокаутом, и одно поражение.

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