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Общество Глава СПЧ выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки и раскритиковал «Последний адрес»

Глава СПЧ выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки и раскритиковал «Последний адрес»

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4 комментария

Глава Совета по правам человека (СПЧ) и советник президента РФ Валерий Фадеев выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки и негативно оценил проект «Последний адрес», в рамках которого на домах жертв репрессий появляются памятные таблички. Об этом он рассказал в интервью РБК, которое опубликовано 3 декабря.

Глава СПЧ отметил, что памятный камень, установленный напротив здания ФСБ, необходимо переместить, поскольку у него, по мнению Фадеева, устраивают не акции памяти, а политические акции против сотрудников здания на Лубянке. Это «как бы упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке», говорит глава СПЧ. Он считает, что люди должны приходить к открытой в 2017 году на проспекте Сахарова «Стене скорби».

Фадеев рассказал, что 30 октября в День памяти жертв политических репрессий вместе с директором Музея ГУЛАГа Романом Романовым возлагал цветы к мемориалу на проспекте Сахарова. Он отметил, что у «Стены скорби» не было никого, тогда как на Лубянской площади собрались несколько десятков человек.

Глава СПЧ отметил, что «эти самые люди» требовали создания большого памятника в Москве, который по их просьбе появился и президент России лично участвовал в открытии. «Ну так если вы хотели памятник, ну так и собирайтесь там тогда», — сказал Фадеев.

Валерий Фадеев также негативно оценил проект «Последний адрес», который устанавливет памятные таблички на домах жертв репрессий. По словам главы СПЧ, проект стоит на стороне «неправды или полуправды», поскольку людям каждый день «навязчиво тычут в физиономии, а вот вы тут убивали друг друга, вот эта страна не имеет будущего». Фадеев заметил, что в стране есть мемориалы, есть День памяти жертв репрессий и есть необходимые главы в учебниках, чтобы дети не забывали о тех днях. То есть, указал он, напоминаний о временах репрессиий достаточно, чтобы такое больше не повторилось.

Он поддержал также и снятие уже установленных табличек акции, отметив, что их обилие вызывает ассоциации с городом мертвых, поскольку в том же центре Москвы репрессированные были почти в каждом здании. «Но ведь в этом великолепном городе и в этих зданиях не только репрессированые и убитые люди жили», — заметил глава СПЧ.

Валерий Фадеев полагает, что в России не изменилось отношение к теме репрессий и личности Иосифа Сталина. Есть противники сталинизма, есть сторонники, и так будет еще много десятилетий, отметил он.

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Комментарии
4
DanCitizen
6 минут
Ахах, ну а что вы хотели, человек на поводке у органов
alexadmin
4 минуты
Интересно, у него в должностной инструкции написано, права какого конкретно человека он защищает?
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