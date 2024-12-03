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Общество People: Бритни Спирс окончательно развелась с актером Сэмом Асгари

People: Бритни Спирс окончательно развелась с актером Сэмом Асгари

837
2 комментария

Развод американской певицы Бритни Спирс и актера Сэма Асгари окончательно завершен. Новость пришла в день 43-летия Бритни.

Певица была официально признана незамужней женщиной в понедельник, 2 декабря, спустя семь месяцев после завершения бракоразводного процесса с Асгари 2 мая этого года, пишет издание People со ссылкой на документы. Актер подал на развод в августе 2023 года, указав причиной «непримиримые разногласия». В браке они пробыли всего 14 месяцев.

По данным TMZ, у пары был брачный контракт, который оставил Сэма практически ни с чем. В течение нескольких месяцев после того, как он съехал, Бритни платила за него аренду. Как пишет таблоид, оба уже двинулись дальше: у певицы был бурный роман с ее ландшафтным дизайнером Полом Солизом, а актер состоит в отношениях с агентом по недвижимости Брук Ирвин.

По информации источника People, развод прошел мирно и брачный контракт не оспаривался. В октябре Бритни опубликовала в своих соцсетях видео в свадебном платье и заявила, что «вышла замуж за саму себя».

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Комментарии
2
Гость
34 минуты
Их личное дело с кем крутить романы...
Гость
13 минут
Кто эти двое?
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