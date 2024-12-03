В Москве пассажирский автобус и 15 легковушек попали в аварию

Пассажирский автобус маршрута е30 попал в аварию с 15 легковыми автомобилями в Хорошевском районе Москвы утром 3 декабря. ДТП произошло неподалеку от дома 37 по Ленинградскому проспекту, сообщает MSK1.RU.

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» сообщили, что пострадавших в результате аварии нет. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В Департаменте транспорта столицы уточнили, что на месте ДТП работают оперативные службы. Движение в сторону центра затруднено, поскольку перекрыты три из шести полос, рекомендуется выбирать пути объезда.

Сервис «Яндекс.Карты» показывает, что по Ленинградскому проспекту растянулись пробки длиной более пяти километров.