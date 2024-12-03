У водителя, насмерть сбившего женщину у Сертолово, 169 штрафов

Коллекционер штрафов на «Фольксваген Поло» стал участником смертельной аварии во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 декабря.

По предварительным данным, 38-летнего водителя, который накануне сбил пешехода на трассе Парголово — Огоньки рядом с городом Сертолово, за год 169 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. По разу он успел попасться на проезде на красный, нарушении правил перевозки людей и госрегистрации транспорта. Остальное — превышение скорости. Все штрафы исправно оплачены.