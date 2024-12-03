Петербуржец пожаловался на таксиста, вытолкнувшего из салона пенсионерку после операции. Бастрыкин услышал

Петербургское следствие выясняет обстоятельства несостоявшейся поездки на такси пожилой женщины. Её сын рассказал, что водитель более чем нетерпимо отнёсся к просьбе подвинуть сиденье.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 3 декабря, с жалобой на действия таксиста житель Петербурга обратился в Информационный центр ведомства, его рассказ дошёл до главы СКР Александра Бастрыкина.

По словам мужчины, водитель — с виду иностранец — жёстко обошёлся с пожилой матерью. В ноябре женщину требовалось доставить в больницу, но приехавший водитель ответил отказом. Поводом якобы стала просьба подвинуть сиденье, чтобы перенёсшая операцию пассажирка могла удобнее разместиться в салоне.

«Мужчина вытолкнул пенсионерку из машины, в результате чего она упала на асфальт, и избил. Помощь ей оказали прохожие», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Проверку, которую петербургский СК начал после обращения, поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.