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Происшествия Петербуржец пожаловался на таксиста, вытолкнувшего из салона пенсионерку после операции. Бастрыкин услышал

Петербуржец пожаловался на таксиста, вытолкнувшего из салона пенсионерку после операции. Бастрыкин услышал

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23 комментария

Петербургское следствие выясняет обстоятельства несостоявшейся поездки на такси пожилой женщины. Её сын рассказал, что водитель более чем нетерпимо отнёсся к просьбе подвинуть сиденье.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 3 декабря, с жалобой на действия таксиста житель Петербурга обратился в Информационный центр ведомства, его рассказ дошёл до главы СКР Александра Бастрыкина.

По словам мужчины, водитель — с виду иностранец — жёстко обошёлся с пожилой матерью. В ноябре женщину требовалось доставить в больницу, но приехавший водитель ответил отказом. Поводом якобы стала просьба подвинуть сиденье, чтобы перенёсшая операцию пассажирка могла удобнее разместиться в салоне.

«Мужчина вытолкнул пенсионерку из машины, в результате чего она упала на асфальт, и избил. Помощь ей оказали прохожие», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Проверку, которую петербургский СК начал после обращения, поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Комментарии
23
smith1
2 часа
разве это дело только ск - что бастрыкин по каждому чиху возбуждается
Cashmare
2 часа
вроде же есть какое-то социальное такси для таких случаев. ну уж с эконом-шайтан точно связываться не надо
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