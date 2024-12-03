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Происшествия Три человека пострадали в квартире на Крыленко

Три человека пострадали в квартире на Крыленко

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1 комментарий

Маленький, но серьёзный пожар тушили минувшей ночью в Невском районе Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Крыленко, дом 1, корпус 1, поступил 3 декабря в 00:05. Огонь охватил всего 1,5 квадратных метра в однокомнатной квартире. Тем не менее на место выехали сразу три пожарных расчета — 15 человек личного состава МЧС. Они справились с возгоранием за 20 минут.

«В результате пожара пострадали три человека, госпитализированы в лечебное учреждение», — отмечается в сообщении.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
Тусовка на 15 человек? Как только они там все поместились?
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