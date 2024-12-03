Три человека пострадали в квартире на Крыленко

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Крыленко, дом 1, корпус 1, поступил 3 декабря в 00:05. Огонь охватил всего 1,5 квадратных метра в однокомнатной квартире. Тем не менее на место выехали сразу три пожарных расчета — 15 человек личного состава МЧС. Они справились с возгоранием за 20 минут.