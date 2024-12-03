«Я уже перестал тратить». Максим Иванов — о закате внешнеторговой фирмы «Фудлайн» и планах на будущее после долгов в 4 млрд рублей

Источник: предоставлено «Фонтанке»







В ноябре внешнеторговая фирма «Фудлайн», эксклюзивный дистрибьютор Valio, Nestle, Paulig, Mars, Hochland, Ferrero и Unilever, полностью завершила свою деятельность. Владелец компании, обороты которой достигали 1 млрд долларов в год, Максим Иванов закрыл долги на общую сумму 4 млрд рублей и живет сейчас, рассчитывая исключительно на помощь инвесторов.

Любимое хобби — планер. Источник: предоставлено «Фонтанке»







«Редкий случай коренного москвича»

Максим Иванов прощается с компанией на пресс-завтраке и встречает журналистов в ресторане. С его лица не сходит улыбка, а глаза сияют как у человека, который задумал грандиозное и знает, что все сможет. Или как у человека, который скинул с плеч тяжеленный груз. В случае с Максимом сейчас работает скорее второе: в ноябре этого года он поставил жирную точку в истории внешнеторговой фирмы «Фудлайн», которая на протяжении почти 30 лет возила в Россию из Европы брендовые сыры, молочные продукты и была эксклюзивным или крупнейшим в РФ партнером 150 западных компаний, среди которых Valio, Nestle, Paulig, Mars, Hochland, Ferrero и Unilever.

— Я редкий случай коренного москвича, которого родители отправили в Петербург на перевоспитание в Нахимовское училище. Учился в школе плохо, уроки прогуливал неделями. Притом что мама юрист, отчим академик. Как говорит мама, не могли со мной справиться, поэтому отдали в ежовые рукавицы, — делится Максим.

Мама как в воду глядела: жизнь по уставу пошла на пользу, и высшее военно-морское училище имени Фрунзе Максим окончил практически с отличием. «С одной лишь тройкой — по минному оружию», — уточняет он.

Далее были 8 лет службы в Военно-Морском Флоте, где старший лейтенант Иванов тоже отличился: в ангольском порту Намибе сорвал одну из самых крупных диверсионных операций XX века на море. За что в 1986 году был представлен к государственной награде — ордену Красной Звезды.

— Пришло несколько пароходов с оружием. Каждый по 12 тысяч тротиловым эквивалентом. Прозападники об этом узнали, южноафриканские боевые пловцы из группировки Sea Killer корабли заминировали, а я занимался разминированием, — рассказывает Максим.

Через тридцать лет документальный фильм о тех событиях снимет Первый канал, но это совсем другая история.

Пошел на улицу — расширять связи

Максим бросает книгу Пелевина в трещину глубиной 300 м в Антарктиде. Источник: предоставлено «Фонтанке»







Начало перестройки положило конец карьере моряка и мечтам поступить в Главное инженерное управление Министерства обороны. Съемная квартира, только что родившийся ребенок и постоянная нехватка денег выгнали Максима на улицу.

— Начал «бомбить» на машине по вечерам — зарабатывать и расширять связи, знал-то я только морских офицеров. Ну и, как все тогда, — продавать друг другу всё, причём по телефону и вагонами. Первая моя сделка была — состыковал контейнер японских кроссовок, получил свои 20 пар, — вспоминает предприниматель.

О «бизнес-подвигах» Иванова вскоре стало известно начальнику факультета.

— Вызвал меня, говорит: «Максим, как же так? Мы думали, ты идешь на золотую медаль, а ты стал плохо учиться, каким-то бизнесом занимаешься, историю КПСС вообще не посещаешь». Я сижу красный как помидор. «Стыдно, — говорю. — Не хочу быть плохим офицером — буду увольняться», — вспоминает он.

Пустые магазинные полки подсказали Максиму, в каком направлении двигать бизнес дальше — заниматься внешнеэкономической деятельностью и едой. «Потому что это благородно, не то что, например, алкоголь, и нужная людям вещь», — уточняет он.

— Английский не знал совершенно. Организовал маленькую компанию: я и мой коллега, морской академик, который знал хорошо английский, потому что имел отношение к разведке. Назвались «Фудлайн». Денег на уставный капитал дали друзья, их хватило, чтобы чтобы купить факс. Сейчас он у моей помощницы в кабинете под стеклом, — делится бизнесмен.

Единственный и не изменившийся до конца единственный уставной капитал, с которого началась внешнеторговая фирма «Фудлайн». Источник: предоставлено «Фонтанке»







Первое время на зарплату сотрудникам и аренду офиса Максим зарабатывал «бомбилой», но вскоре дела пошли на лад.

Качественный рывок

Знаковым для фирмы стал кризис 1998 года. Доллар взлетел ввысь, компании в здании «Юникредит Банка» на Фонтанке, где «Фудлайн» арендовал помещение, закрывались одна за другой.

— Нас тогда было человек 30, уже связи появились, поставки из разных стран, шел кофе из Финляндии. И вот я всех собрал и объявил, что с завтрашнего дня мы объявляем набор персонала. Из-за закрытия западных компаний на рынок тогда выплеснулось огромное количество грамотных, умных, обученных людей уровня «Марса» или «Юнилевера», которых в обычное время мы просто не смогли бы себе позволить. Для нас это стал качественный рывок. Издержки, конечно, сначала выросли, но потом мы оторвались ото всех. Ведь у меня нет даже профильного образования, мое экономическое образование — это шишки на голове, — шутит предприниматель.

Как говорит Максим, бизнес — это зарабатывание денег. Какой смысл в том, чтобы быть долларовым миллионером? Гораздо интереснее реализовывать назначенные планы и задачи, рассудил он, и научился летать на всем, что летает, много путешествовать и организовывать различные социальные проекты, которые, как рекурсия, приводили его к новым бизнес-идеям. Так он, среди прочего, пришел к «Радио Спутник» (ныне «Радио Монте-Карло») и «Радио Спутник Финляндия», в 2012-м в рамках проекта «Спорт выше политики» вместе с основателем корпорации Virgin Ричардом Брэнсоном Максим Иванов пересек на кайте Ла-Манш.

— В 2000-х еду в Финляндию и вижу надпись: Valio закрывает завод. А у нас тогда уже был Гатчинский молочный завод, но уперся в дефицит площадей и не развивался. Я подумал: это надо использовать, — говорит предприниматель.

Результатом встречи с президентом Valio, переговоров с «Тетрапаком» и поддержки банка стало открытие в 2008 году молочного комбината «Галактика».

— Мы кинули среди сотрудников клич на лучшее название, одна девушка предложила: «Га» — Гатчина, «лактика» — на латыни «молоко», — объясняет Максим секрет имени молочного комбината.

На тот момент это было самое современное предприятие в Европе, говорит он. На открытие в августе прибыл министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сиркка-Лииса Анттила.

— Вот, сделал эту фотку. Одной рукой управлял вертолетом, а другой сделал вот, снял на телефон, — показывает снимок бизнесмен.

Посмотреть на работу комбината в ноябре 2008 года приезжал на тот момент глава правительства России Владимир Путин. Тогда же Иванов озвучил ему свои планы сотрудничать с Ричардом Брэнсоном и делать питание для астронавтов компании Virgin.

— Путин говорит, мол, да, хорошая идея, только почему именно для американских астронавтов? Давайте для наших тоже. Я сказал: «Будем разбираться», — вспоминает Иванов.

Максим позвонил в Роскосмос, вышел на руководителя центра подготовки космонавтов Сергея Крикалёва, выяснил у него, что хочется есть в космосе и какой должна быть пища. Сублимированные молочные продукты «Галактики» вошли в основной рацион питания космонавтов МКС в 2014 году.

Космонавт Сергей Крикалёв показывает, как приготавливать космическое питание, которое делает «Галактика» для космонавтов МКС. Источник: предоставлено «Фонтанке»







Оказалось, что так можно

Указ 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», который запретил ввозить в Россию отдельные виды продукции, сбил «Фудлайн» с ног, и оправиться от удара тот уже не смог.

— Я думал, что люди всегда будут хотеть есть хорошую еду. Не мог предположить, что можно взять и запретить импорт качественных продуктов питания из европейских стран. У нас оборот был миллиард долларов в год, у самых крупных конкурентов — 200-300, коллектив 4,5 тысячи человек, логистические хабы в Петербурге, Москве и еще пяти регионах. И буквально в один день бизнес упал в четыре с половиной раза, — вспоминает начало конца Иванов.

Случилось самое страшное, что могло произойти: «Фудлайн» перестал зарабатывать. В 2014-м компания тянула на старых запасах товаров, в 2015-м была на нулях, рассказывает Максим. В 2016-м он консолидировал все бизнесы в один, ввел единое финансовое управление.

В 2017-м московский филиал компании был объявлен банкротом. По итогам года «Фудлайн» выручил 9,8 миллиарда рублей и заработал 12 миллионов чистой прибыли. В 2018-м на компанию посыпались десятки исков от партнеров на общую сумму свыше 50 миллионов рублей. Самый значительный из них, на 17 миллионов, в начале 2019-го подала компания ООО «Аутспан Интернешнл», поставщик сельскохозяйственной продукции с главным офисом в Сингапуре.

В 2018-м Максим понял, что сам не выплывет и нужно покупать конкурентов, а в 2019-м, что компанию не удержит.

Путей завершить деятельность «Фудлайна» было два: банкротство, то есть сказать всем, что денег нет, отдыхайте. Или добровольно ликвидироваться, рассчитавшись с кредиторами. Первый вариант брать в расчет Иванов не стал и объявил в 2019 году, что сворачивает бизнес.

— Корпоративную этику для «Галактики» я писал три года. Ключевых моментов было всего три: репутация, коллектив и клиенты. Я не мог всех кинуть: деньги можно заработать, а репутацию уже не вернешь, — говорит он.

После увольнения 4,5 тысячи сотрудников и расчета с ними обязательства Иванова в чистом виде оценивались в 4 миллиарда рублей. Для того чтобы урегулировать эту задолженность, миллиардер Максим Иванов с состоянием в 4,4 миллиарда рублей остановил все проекты, продал все свои квартиры, офисы, склады, логистические центры… и «Галактику». Но все равно денег не осталось даже на то, чтобы платить за электричество — ТСЖ отключило дома у бизнесмена свет и подало на него в суд.

На подготовку заключительной сделки по расчету с кредиторами ушло 1,5 года. Жирную точку в 30-летней истории внешнеторговой фирмы «Фудлайн» поставили в ноябре.

Прощай, ВПНБ

Максим и Ричард Брэнсон перед тренировками по кайтбордингу до пересечения Ла-Манша. Источник: предоставлено «Фонтанке»







Оглядываясь назад, Максим отмечает, что до «жирной точки» жил в перманентном стрессе:

— Когда ты сильный, все хотят с тобой дружить. А когда видят твою слабость, сразу прибегают акулы и пытаются у тебя урвать, воспользоваться моментом, — комментирует он.

Для ликвидации компанию переименовали в АО «ВПНБ» («Влияние Политики На Бизнес»). Потому что, объясняет Иванов, на горизонте скоро может появиться новый «Фудлайн».

— Разве я похож на человека, который собирается на пенсию? Наверное, буду делать какой-то бизнес, наверное, внешнеэкономический. Но, честно, никаких активных действий еще не начинал. Пока не зарабатываю, поддерживают инвесторы, но чувствую, что нахожусь где-то на стадии начала зарабатывания — я уже перестал тратить, — шутит предприниматель.

В перспективе Иванов намерен воплотить несколько социальных проектов, рассчитаться с инвесторами. И вернуть себе «Галактику» — выкупить ее у партнеров.