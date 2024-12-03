Все теплые страны, в которые есть прямые рейсы из России. Куда слетать дешевле всего

В каких странах отдохнуть зимой 2024–2025? Куда есть прямые билеты из России и какие на них минимальные цены? На самом деле вариантов много. Рассказываем, из чего выбрать и сколько денег приготовить для путешествия.

Ближний Восток

Вид на небоскребы Дубая Источник: Marco Ritzki / iStock







В какие теплые страны есть прямые рейсы из России: ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Израиль, Иордания, Кувейт, Иран, Турция.

Какая там погода зимой: теплее всего в ОАЭ, Катаре, Омане и Бахрейне — там днем +22…+27°C, дожди редкие. Достаточно комфортно и на юге Израиля. А вот в Турции (в том числе в южной Анталье) погода осенняя, там ночью может холодать до +6. Иногда выпадает снег, хотя случается это крайне редко.

Куда слетать дешевле всего: добраться из Москвы до Антальи, Стамбула и Аланьи в Турции можно за 6000 рублей, а до Дубая и Абу-Даби в ОАЭ — за 7000.

Помните, что в некоторых странах Ближнего востока — вооруженные конфликты. Изучите новости и официальную информацию, прежде чем отправляться в зарубежную страну.

Азия

Пляж на Шри-Ланке Источник: MariusLtu / iStock







В какие теплые страны есть прямые рейсы из России: Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы, Мьянма. Еще есть в китайские Гонконг и Гуанчжоу, а также в индийский штат Гоа.

Какая там погода зимой: лучше всего — в Таиланде, в Мьянме, на юге Вьетнама, на западе Шри-Ланки, на Мальдивах и в индийском Гоа. Там сухо, а температура воздуха днем поднимается до +28…+32 °C. В Индонезии тоже тепло, но много дождей. В китайских Гонконге и Гуанчжоу — весенне-осенние +16 °C.

Куда слетать дешевле всего: самые недорогие «прямые» билеты — из Москвы в китайские в Гуанчжоу и Шэньчжэнь — туда можно добраться примерно за 29 тысяч. Но с пересадками путешествовать по Азии получится дешевле.

Африка

Пляж Шарм-эш-Шейха, Египет Источник: Oleg_P / iStock







В какие теплые страны есть прямые рейсы из России: на Сейшелы, в Египет, в Марокко, в Алжир и в Эфиопию.

Какая там погода зимой: на курортах Египта и в Эфиопии воздух прогревается до +25 °C и почти нет дождей. Чего не скажешь о Сейшелах, где в это время бывают ливни. На побережьях Марокко и Алжира — до +20 °C.

Куда слетать дешевле всего: в Египет. Самый дешевый билет на прямой рейс из Москвы в Шарм-эш-Шейх обойдется в 7000 рублей.

Южная Америка

Пляж на острове Кайо-Коко Источник: vitaldrum / iStock







В какие теплые страны есть прямые рейсы из России: на Кубу и в Венесуэлу.

Какая там погода зимой: температура поднимается до +28…+32 °C, дожди идут редко.

Куда слетать дешевле всего: в курортный город Варадеро на Кубе. Билет из Москвы стоит от 41 тысячи рублей.

Страны СНГ

Вид на Батуми, Грузия Источник: DedMityay / iStock







В большинстве стран СНГ в декабре, январе и феврале — настоящая зима. Но есть города, где снега практически не бывает. Так что если вы не любитель жары, но хотите отдохнуть от мороза, эти направления тоже подойдут.

В какие теплые города есть прямые рейсы из России: в Батуми в Грузии и в Баку в Азербайджане.

Какая там погода зимой: в обоих городах обычно не бывает снега. Температура в Батуми днем — +7…+12°C, в Баку — +6…+10°C.