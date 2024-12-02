Под Сертолово «Поло» насмерть сбил пешехода. Женщина шла по зебре, но не вовремя

Дорожная полиция разбирается со смертельной аварией под Петербургом вечером 2 декабря. На пешеходном переходе сбили женщину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона, авария произошла на трассе «Парголово — Огоньки» рядом с городом Сертолово. 38-летний водитель «Поло» не успел затормозить, когда перед ним оказалась женщина-пешеход.

Источник: телеграм-канал «Петербургская полиция»







Он полученных травм 46-летняя петербурженка умерла на месте. Она шла через дорогу на запрещающий сигнал светофора.