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Общество В Петербурге судят похитителя серии книг о Гарри Поттере и 56 плиток шоколада

В Петербурге судят похитителя серии книг о Гарри Поттере и 56 плиток шоколада

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9 комментариев

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего уроженца Тверской области, который обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей УК «Кража». Подробности 2 декабря представила пресс-служба петербургской прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый за три дня (24 декабря 2023 года, 12 января и 3 февраля 2024 года) ухитрился похитить из магазина 56 плиток шоколада, которые затем «продал случайным прохожим».

Помимо этих трех эпизодов, ему вменяется похищение 9 апреля 2024 года целой серии из семи книг о Гарри Поттере. Уточняется, что книги обвиняемый оставил себе для чтения.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Калининский районный суд.

«Шалость не удалась» — озаглавила свою публикацию пресс-служба прокуратуры.

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Кража Гарри Поттер Шоколад Петербург
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Комментарии
9
onotolich
1 час
Гарри Поттер и шоколадный вор
iayaaz
54 минуты
лет 15 впаять стоит (чай не человека убил), дела серьезные - шоколадки пропали...
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