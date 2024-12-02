Администратор отеля под Петербургом обнаружила голый труп постояльца на унитазе

Сотрудница отеля рядом с поселком Лесколово во Всеволожском районе Ленобласти решила проведать одного из гостей и теперь вряд ли когда-то забудет эту рабочую смену. Постоялец был найден мертвым.
Как стало известно «Фонтанке», о трупе в ванной комнате гостиничного номера администратор сообщила в полицию утром 2 декабря. Она пояснила, что 44-летний мужчина родом из Псковской области заселился в отель 25 ноября. Он был один и, как кажется сотрудникам отеля, чуть ли вообще не выходил из номера. Администратор решила его проведать и уточнить, планирует ли он продлить свое пребывание в отеле.
Дверь оказалась открыта, а в комнате никого. Сотрудница решила проверить и санузел, где и обнаружила псковича. Признаков жизни он не подавал, сидел голым на унитазе слегка полубоком, положив голову на бачок.
Скорая констатировала смерть мужчины. Что стало причиной, установят судмедэксперты. Внешних признаков насильственной смерти на теле нет.
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