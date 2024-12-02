Администратор отеля под Петербургом обнаружила голый труп постояльца на унитазе

Сотрудница отеля рядом с поселком Лесколово во Всеволожском районе Ленобласти решила проведать одного из гостей и теперь вряд ли когда-то забудет эту рабочую смену. Постоялец был найден мертвым.

Как стало известно «Фонтанке», о трупе в ванной комнате гостиничного номера администратор сообщила в полицию утром 2 декабря. Она пояснила, что 44-летний мужчина родом из Псковской области заселился в отель 25 ноября. Он был один и, как кажется сотрудникам отеля, чуть ли вообще не выходил из номера. Администратор решила его проведать и уточнить, планирует ли он продлить свое пребывание в отеле.