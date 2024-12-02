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Происшествия Взрыв и пожар на заправке под Новосибирском попали на видео. Из огня выбежали двое

Взрыв и пожар на заправке под Новосибирском попали на видео. Из огня выбежали двое

778
1 комментарий

Взрыв и пожар произошли на автозаправочной станции в Искитиме днем 2 декабря. ЧП случилось на улице Пушкина и попало на запись камеры видеонаблюдения. Подробности сообщает МЧС Новосибирской области.

Источник:

Сообщение о возгорании поступило в 15:42 (11:42 мск). Первые пожарные расчеты были на месте уже через несколько минут

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что на заправке находится бензовоз. Рядом с ним стоят водитель и сотрудница АЗС, третий человек — чуть поодаль. Затем происходит взрыв, пламя охватывает машину. Водитель убегает из эпицентра пожара, а второй мужчина помогает женщине выбраться из пламени. Видно, что на спине у нее полностью сгорела одежда.

Источник:

В МЧС уточнили, что водителя бензовоза и сотрудницу заправки госпитализировали с ожогами. Две горящие емкости объемом по 10 «кубов» потушили за час с небольшим силами 15 специалистов и 4 единиц техники.

Прокуратура проверит деятельность собственника АЗС, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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Комментарии
1
Гость
6 минут
Какие веселые пожарные
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