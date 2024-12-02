Овечкин вышел на лёд после перелома

Александр Овечкин возобновил индивидуальные тренировки после перелома левой малоберцовой кости. Об этом 2 декабря в соцсетях рассказал журналист NHL Network Тарик Эль-Башир.

Корреспондент также опубликовал короткое видео с нападающим «Вашингтон Кэпиталз». Он вышел на лёд с клюшкой и первую тренировку провел без нагрузок.

Овечкин сломал ногу во время игры 19 ноября. Сообщалось, что он выпал из игрового процесса на срок до шести недель.

Травма вызвала тревогу у поклонников 39-летнего хоккеиста. Ему осталось совсем немного до того, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в чемпионатах НХЛ (894 гола), — 27 шайб, чтобы стать первым.