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Спорт Овечкин вышел на лёд после перелома

Овечкин вышел на лёд после перелома

916
2 комментария

Александр Овечкин возобновил индивидуальные тренировки после перелома левой малоберцовой кости. Об этом 2 декабря в соцсетях рассказал журналист NHL Network Тарик Эль-Башир.

Корреспондент также опубликовал короткое видео с нападающим «Вашингтон Кэпиталз». Он вышел на лёд с клюшкой и первую тренировку провел без нагрузок.

Овечкин сломал ногу во время игры 19 ноября. Сообщалось, что он выпал из игрового процесса на срок до шести недель.

Травма вызвала тревогу у поклонников 39-летнего хоккеиста. Ему осталось совсем немного до того, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в чемпионатах НХЛ (894 гола), — 27 шайб, чтобы стать первым.

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Комментарии
2
Klaustrofobik
43 минуты
Полстраны сражается с Америкой по телевизору, другая половина не в курсе и болеет за Вашингтон Капиталс. Где я живу?)))
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