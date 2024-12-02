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Общество Происшествия Суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемого в теракте. Он немолод и говорит об обмане

Суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемого в теракте. Он немолод и говорит об обмане

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5 комментариев

По делу о теракте суд в Петербурге арестовал 62-летнего Петра Пустового. Он сжег пост секционирования на железной дороге в Невском районе.

О решении суда 2 декабря сообщает пресс-служба судов. По версии следствия, Пустовой сжег пост после десяти часов вечера 29 ноября, объект располагался неподалеку от 59-го дома по Караваевской улице. Обвинение отмечает, что пост влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения железнодорожного транспорта и функционирование станции «Рыбацкое».

Пустовой был задержан накануне. Он и его защита просили менее строгую меру со ссылкой на возраст, здоровье обвиняемого и тот факт, что преступление он совершил «под влиянием обмана».

Суд решил изолировать мужчину как минимум до 29 января 2025 года.

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Комментарии
5
Klaustrofobik
52 минуты
Чётко чекисты работают, сами настропалили деда, сами арестовали.
282685209
51 минута
Чапаев и Пустовой
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