Суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемого в теракте. Он немолод и говорит об обмане

По делу о теракте суд в Петербурге арестовал 62-летнего Петра Пустового. Он сжег пост секционирования на железной дороге в Невском районе.

О решении суда 2 декабря сообщает пресс-служба судов. По версии следствия, Пустовой сжег пост после десяти часов вечера 29 ноября, объект располагался неподалеку от 59-го дома по Караваевской улице. Обвинение отмечает, что пост влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения железнодорожного транспорта и функционирование станции «Рыбацкое».

Пустовой был задержан накануне. Он и его защита просили менее строгую меру со ссылкой на возраст, здоровье обвиняемого и тот факт, что преступление он совершил «под влиянием обмана».

Суд решил изолировать мужчину как минимум до 29 января 2025 года.