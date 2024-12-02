В давке на стадионе в Гвинее погибли 56 человек. Хаос вызвало спорное решение судей

Спорное решение судей спровоцировало насилие и давку на футбольном матче на юго-востоке Гвинеи, в результате которых, по предварительным данным, погибли 56 человек. Об этом 2 декабря сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

Трагедия произошла во время финала турнира в честь военного лидера Гвинеи Мамади Думбуя на стадионе в Нзерекоре, одном из крупнейших городов западноафриканской страны. В заявлении правительства говорится, что фанаты начали бросать камни, вызвав панику и давку, а очевидцы утверждают, что причиной послужила спорная красная карточка на 82-й минуте матча.

«Начались метания камней, полиция применила слезоточивый газ. В последовавшей за этим суете и давке люди падали на землю, девушки и дети оказывались под ногами. Это было ужасно», — рассказала собеседница агентства.