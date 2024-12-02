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Общество В давке на стадионе в Гвинее погибли 56 человек. Хаос вызвало спорное решение судей

В давке на стадионе в Гвинее погибли 56 человек. Хаос вызвало спорное решение судей

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4 комментария

Спорное решение судей спровоцировало насилие и давку на футбольном матче на юго-востоке Гвинеи, в результате которых, по предварительным данным, погибли 56 человек. Об этом 2 декабря сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

Трагедия произошла во время финала турнира в честь военного лидера Гвинеи Мамади Думбуя на стадионе в Нзерекоре, одном из крупнейших городов западноафриканской страны. В заявлении правительства говорится, что фанаты начали бросать камни, вызвав панику и давку, а очевидцы утверждают, что причиной послужила спорная красная карточка на 82-й минуте матча.

«Начались метания камней, полиция применила слезоточивый газ. В последовавшей за этим суете и давке люди падали на землю, девушки и дети оказывались под ногами. Это было ужасно», — рассказала собеседница агентства.

Чиновник из городской администрации добавил на условиях анонимности, что многие жертвы были несовершеннолетними.

Оппозиционная группа «Национальный альянс за перемены и демократию» заявила, что власти несут ответственность за организацию турниров для укрепления политической поддержки Думбуя в нарушение переходной хартии перед долгожданными президентскими выборами. Свергнутый президент Альфа Конде назвал мероприятие «плохо организованным в непростое для страны время», уточнив, что Гвинея ждет, когда Думбуя проведет обещанные выборы после того, как он захватил власть в результате переворота 2021 года. Думбуя предложил двухлетний переход к выборам с 2022 года после переговоров с политическим и экономическим блоком Западной Африки, но до сих пор не продемонстрировал никаких признаков готовности организовать голосование, что вызывает общественное недовольство и периодические кровавые протесты.

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Гвинея Давка Футбольный матч Мамади Думбуя
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Комментарии
4
GOLDEN HORSE
2 часа
Это ещё что. Сборная Сирии проиграла России 0:4 в Волгограде,и это вызвало массовые протесты по всей стране,люди возмущены...
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
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