В давке на стадионе в Гвинее погибли 56 человек. Хаос вызвало спорное решение судей

Спорное решение судей спровоцировало насилие и давку на футбольном матче на юго-востоке Гвинеи, в результате которых, по предварительным данным, погибли 56 человек. Об этом 2 декабря сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.
Трагедия произошла во время финала турнира в честь военного лидера Гвинеи Мамади Думбуя на стадионе в Нзерекоре, одном из крупнейших городов западноафриканской страны. В заявлении правительства говорится, что фанаты начали бросать камни, вызвав панику и давку, а очевидцы утверждают, что причиной послужила спорная красная карточка на 82-й минуте матча.
«Начались метания камней, полиция применила слезоточивый газ. В последовавшей за этим суете и давке люди падали на землю, девушки и дети оказывались под ногами. Это было ужасно», — рассказала собеседница агентства.
Чиновник из городской администрации добавил на условиях анонимности, что многие жертвы были несовершеннолетними.
Оппозиционная группа «Национальный альянс за перемены и демократию» заявила, что власти несут ответственность за организацию турниров для укрепления политической поддержки Думбуя в нарушение переходной хартии перед долгожданными президентскими выборами. Свергнутый президент Альфа Конде назвал мероприятие «плохо организованным в непростое для страны время», уточнив, что Гвинея ждет, когда Думбуя проведет обещанные выборы после того, как он захватил власть в результате переворота 2021 года. Думбуя предложил двухлетний переход к выборам с 2022 года после переговоров с политическим и экономическим блоком Западной Африки, но до сих пор не продемонстрировал никаких признаков готовности организовать голосование, что вызывает общественное недовольство и периодические кровавые протесты.
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