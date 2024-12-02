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Происшествия У Выборгской набережной целиком затонула «Джульетта»

У Выборгской набережной целиком затонула «Джульетта»

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2 комментария

Пассажирский теплоход оказался полностью под водой в ночь на 2 декабря. Пока экологи обрабатывают Большую Невку, собственник соображает, как поднимать судно.

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О локальном бедствии сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Теплоход ушел под воду у дома 45 по Выборгской набережной. Из-под воды проглядывает романтичное название судна — «Джульетта».

На Большой Невке из-за происшествия разлились нефтепродукты, были установлены боны, пятна обработали.

По данным прокуратуры, никто не пострадал.

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Комментарии
2
Zdobsi
6 минут
Легко. Стропы пропустить снизу, поплавки надуть с двух сторон. И как до уровня борта поднимется-откачивать помпами воду. Эх, у нас даже вроде ЭПРОН был. А нынче извелись специалисты. И есть же даже частники у нас в городе и не только у нас.
Гость
50 минут
ONA UTONULA.
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