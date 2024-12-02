У Выборгской набережной целиком затонула «Джульетта»

Пассажирский теплоход оказался полностью под водой в ночь на 2 декабря. Пока экологи обрабатывают Большую Невку, собственник соображает, как поднимать судно.
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О локальном бедствии сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Теплоход ушел под воду у дома 45 по Выборгской набережной. Из-под воды проглядывает романтичное название судна — «Джульетта».
На Большой Невке из-за происшествия разлились нефтепродукты, были установлены боны, пятна обработали.
По данным прокуратуры, никто не пострадал.
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