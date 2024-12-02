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Происшествия В Петербурге работы в Александровском парке остановил снаряд из позапрошлого века

В Петербурге работы в Александровском парке остановил снаряд из позапрошлого века

1 767
3 комментария

В Петроградском районе во время работ у стен «Мюзик-Холла» в Александровском парке строители обнаружили снаряд. Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, находка оказалась достаточно редкой: подобными боеприпасами заряжали орудия образца 1867 года.

После обнаружения снаряда работа строителей была приостановлена, территорию огородили сигнальной лентой. Причиной тревоги стала четырехфунтовая граната для мортиры.

Согласно данным из открытых источников, снаряд представляет собой продолговатую гранату, снаряженную порохом, в ее головной части имеется сферическое ядро.

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Комментарии
3
VKuser1708951
33 минуты
Пороховой заряд 100% уже намок и не опасен.
Гость
35 минут
В музей отдать
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