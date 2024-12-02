В Петербурге работы в Александровском парке остановил снаряд из позапрошлого века

В Петроградском районе во время работ у стен «Мюзик-Холла» в Александровском парке строители обнаружили снаряд. Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, находка оказалась достаточно редкой: подобными боеприпасами заряжали орудия образца 1867 года.

После обнаружения снаряда работа строителей была приостановлена, территорию огородили сигнальной лентой. Причиной тревоги стала четырехфунтовая граната для мортиры.

Согласно данным из открытых источников, снаряд представляет собой продолговатую гранату, снаряженную порохом, в ее головной части имеется сферическое ядро.