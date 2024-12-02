Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 760мм 81%
Подробнее
6 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Спрос на самокаты не падает
Копим на будущее
От чего зависит рост цен
Что за жижа лезет из метро
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus «Подписные издания» бесплатно расскажут «о вкладе» спиритизма в литературу

«Подписные издания» бесплатно расскажут «о вкладе» спиритизма в литературу

469
Написать комментарий

На рубеже XIX–XX веков некоторые писатели, не стесняясь, признавали, что творили не сами, а под диктовку. И это даже придавало им весу: ведь диктовали им будто бы духи из другого мира. 4 декабря в лектории «Подписных изданий» на площадке «Сообщество» расскажут «о вкладе» спиритизма в литературу. Лекция бесплатная. 18+

У Владимира Даля на составление «Толкового словаря» ушло больше полувека. Немудрено, что Владимир Иванович беспокоился: успеет ли закончить труд. Но его успокоили вызванные духи — уверили, что успеет.

Даль очень почитал шведа Эммануила Сведенборга, тот сочетал в себе интересы к науке (чем только не занимался: от математики и анатомии до металлургии и химии!) и к мистике. Однажды во время сеанса столоверчения к Далю пришел дух Жуковского. Даль не был легковерен и попросил у духа через медиума доказательств — рассказать историю, которую знали только Даль да Жуковский. И медиум, дама, в деталях ее пересказала.

Духов во второй половине XIX века вызывали по всей Европе. Публиковались «новые произведения» Шекспира, Петрарки, Байрона, Гёте: их духи передавали свои творения через медиумов. А некоторые писатели делали себе имя именно на том, что лишь записывали продиктованное духами.

Филолог Екатерина Блатова, куратор краеведческих проектов «Подписных изданий», расскажет о том удивительном периоде на лекции «Искусство столоверчения: как творили с помощью духов на рубеже XIX–XX веков». Встречаемся 4 декабря в пространстве «Сообщество» в Новой Голландии (наб. Адмиралтейского канала, 2). Бесплатная регистрация на сайте Новой Голландии в разделе «Образование» (вход в «Сообщество» платный, 200 рублей). Начало встречи в 19:00.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Новости компаний
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
БСПБ поздравляет с наступающим Днем банкира и объявляет о старте банковской IT-стажировки
2 декабря, 16:15
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45