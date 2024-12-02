«Подписные издания» бесплатно расскажут «о вкладе» спиритизма в литературу

На рубеже XIX–XX веков некоторые писатели, не стесняясь, признавали, что творили не сами, а под диктовку. И это даже придавало им весу: ведь диктовали им будто бы духи из другого мира. 4 декабря в лектории «Подписных изданий» на площадке «Сообщество» расскажут «о вкладе» спиритизма в литературу. Лекция бесплатная. 18+









У Владимира Даля на составление «Толкового словаря» ушло больше полувека. Немудрено, что Владимир Иванович беспокоился: успеет ли закончить труд. Но его успокоили вызванные духи — уверили, что успеет.

Даль очень почитал шведа Эммануила Сведенборга, тот сочетал в себе интересы к науке (чем только не занимался: от математики и анатомии до металлургии и химии!) и к мистике. Однажды во время сеанса столоверчения к Далю пришел дух Жуковского. Даль не был легковерен и попросил у духа через медиума доказательств — рассказать историю, которую знали только Даль да Жуковский. И медиум, дама, в деталях ее пересказала.

Духов во второй половине XIX века вызывали по всей Европе. Публиковались «новые произведения» Шекспира, Петрарки, Байрона, Гёте: их духи передавали свои творения через медиумов. А некоторые писатели делали себе имя именно на том, что лишь записывали продиктованное духами.