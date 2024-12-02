Петербуржец простил соседа, который залил его газом после просьбы быть потише

Воскресные посиделки с громкой музыкой слишком затянулись в квартире на Заречной улице. Когда молодой человек попытался успокоить соседей, получил струю газа в глаза. Об этом 2 декабря стало известно «Фонтанке».

Ближе к четырем утра 21-летний петербуржец устал слушать громкую музыку соседей и попросил их убавить громкость. Слово за слово, в итоге меломаны залили струей из газового баллона возмутившегося соседа. Пострадавшему диагностировали химический ожог первой степени на левом глазу.

Прибывшая на место происшествия полиция установила, что соседи уладили конфликт до их приезда и не имеют друг к другу претензий. Пострадавший с заявлением не обращался.