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Город Общество «Фонтанка» дарит iPhone 16 за подписку!

«Фонтанка» дарит iPhone 16 за подписку!

С вас — подписка на наши телеграм-каналы

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4 комментария

Декабрь — время дарить и получать, поэтому «Фонтанка SPB Online» подготовила 25 подарков к 2025 году.

С вас подписка — с нас шанс выиграть iPhone 16 или один из крутых призов от любимого тг-канала.

  • Первый победитель забирает новенький смартфон (модель выбирает победитель): Apple iPhone 16 SIM 256 ГБ или Xiaomi 14 12/256GB или Samsung Galaxy S24 8/256GB

  • Следующие трое получат портативные колонки.

  • Следующие пятеро смогут по достоинству оценить фирменные винные наборы.

  • Еще пять человек получат стильные шопперы и подушку для путешествий.

  • А оставшихся победителей ждут классные теплые шапки и крутые сюрпризы от «Фонтанки».

Что нужно для участия:

  1. Быть подписанным на наши каналы @fontankaspb и @afishaplus.

  2. Нажать кнопки под постами, анонсирующим розыгрыш здесь или здесь.

  3. Отправить пост другу — пусть тоже испытает судьбу.

28 декабря 2024 года в 15:00 (Мск) мы случайным образом определим победителей*.

*Они смогут получить подарки после 9 января.

Сроки розыгрыша: 02.12.24–31.12.24. Подведение результатов: 31.12.24 в 15:00 (по московскому времени).

Победитель может получить выигранный приз после 09.01.25 по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1–3, 6-й подъезд, понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, по предварительной договоренности. Иногороднему победителю организатор акции предоставляет доставку за счет организатора.

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Комментарии
4
Mies
43 минуты
То ли дело на Лахте! На Лахте ежедневно разыгрывается пачка дошика и 1.5 литра Охоты крепкой!
jfg3322
6 минут
подписуй не подписуй - все равно получишь ....ничего кароч))),.%
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