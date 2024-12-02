«Фонтанка» дарит iPhone 16 за подписку!

Декабрь — время дарить и получать, поэтому «Фонтанка SPB Online» подготовила 25 подарков к 2025 году.
С вас подписка — с нас шанс выиграть iPhone 16 или один из крутых призов от любимого тг-канала.
Первый победитель забирает новенький смартфон (модель выбирает победитель): Apple iPhone 16 SIM 256 ГБ или Xiaomi 14 12/256GB или Samsung Galaxy S24 8/256GB
Следующие трое получат портативные колонки.
Следующие пятеро смогут по достоинству оценить фирменные винные наборы.
Еще пять человек получат стильные шопперы и подушку для путешествий.
А оставшихся победителей ждут классные теплые шапки и крутые сюрпризы от «Фонтанки».
Что нужно для участия:
Быть подписанным на наши каналы @fontankaspb и @afishaplus.
Нажать кнопки под постами, анонсирующим розыгрыш здесь или здесь.
Отправить пост другу — пусть тоже испытает судьбу.
28 декабря 2024 года в 15:00 (Мск) мы случайным образом определим победителей*.
*Они смогут получить подарки после 9 января.
Сроки розыгрыша: 02.12.24–31.12.24. Подведение результатов: 31.12.24 в 15:00 (по московскому времени).
Победитель может получить выигранный приз после 09.01.25 по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1–3, 6-й подъезд, понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, по предварительной договоренности. Иногороднему победителю организатор акции предоставляет доставку за счет организатора.
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