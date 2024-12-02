Одна перестала моргать, другая в реанимации: в Москве арестовали хирурга, проводившего бьюти-процедуры на дому

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы







Люблинский районный суд отправил под домашний арест Татьяну Станкевич, гендиректора ООО «Бюти Терапия», которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Следствие полагает, что Станкевич в домашних условия сделала блефаропластику своей пациентке, которая в итоге частично утратила подвижность век. Еще один инцидент произошел в медицинском центре. После операции ее клиентку увезли в реанимацию.

В разговоре с телеканалом 360 одна из пострадавших рассказала, что отдала за операцию на дому 40 тысяч рублей. «У меня начали выворачиваться веки, началось сильное слезотечение», — сообщила женщина. На консультации в другой клинике женщине сказали, что ей необходимо провести реконструкцию нижних век.