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Афиша Plus О теме памяти в науке, кино и мировоззрении бесплатно расскажут в Планетарии 1

О теме памяти в науке, кино и мировоззрении бесплатно расскажут в Планетарии 1

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Как актуализированная память помогает собрать личность воедино и как работает конфабуляция – процесс, в котором пробелы в воспоминаниях заполняются вымыслом? Об этом 4 декабря в Библиотеке Планетарий 1 сделает интерактивный доклад Григорий Храбров, который применяет знания об особенностях работы мозга в проектах для крупного бизнеса. Бесплатно. 16+

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Память конструирует нашу личность: соединяет переживания, культуру и мировоззрение в целостную картину. При этом некоторые воспоминания мы гоним от себя, а некоторые — на самом деле ложные, когнитивная ошибка: пробелы неосознанно заполняются вымыслом, в который сам человек верит. Такое может произойти не только из-за травмы или болезни — но и у здорового человека. И насколько тогда наша память правдива и как она искажает восприятие реальности?

Об этом в докладе «Дар и проклятие Мнемозины. Тема памяти в науке, кино и мировоззрении» расскажет Григорий Храбров. (Мнемозина — античная богиня, все музы — ее дочери.) Храбров вообще-то чаще выступает как стратег-урбанист, который прорабатывает концепции развития территорий — например, работал над проектом «Охта Молл». Но также он создавал образовательные программы для Сбера, Росатома, Газпромнефти, МТС. В своем выступлении Храбров «объединит философию, науку и искусство для всестороннего исследования памяти как важнейшего аспекта человеческого существования», комментируют организаторы.

Будем обсуждать тему памяти 4 декабря в Библиотеке Планетарий 1 (наб. Обводного канала, д. 74 лит. Б., стеклянный объект перед Планетарием). Регистрация на сайте Планетарий 1. Начало в 18:00.

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