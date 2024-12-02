О теме памяти в науке, кино и мировоззрении бесплатно расскажут в Планетарии 1

Как актуализированная память помогает собрать личность воедино и как работает конфабуляция – процесс, в котором пробелы в воспоминаниях заполняются вымыслом? Об этом 4 декабря в Библиотеке Планетарий 1 сделает интерактивный доклад Григорий Храбров, который применяет знания об особенностях работы мозга в проектах для крупного бизнеса. Бесплатно. 16+

Память конструирует нашу личность: соединяет переживания, культуру и мировоззрение в целостную картину. При этом некоторые воспоминания мы гоним от себя, а некоторые — на самом деле ложные, когнитивная ошибка: пробелы неосознанно заполняются вымыслом, в который сам человек верит. Такое может произойти не только из-за травмы или болезни — но и у здорового человека. И насколько тогда наша память правдива и как она искажает восприятие реальности?