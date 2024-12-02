Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 761мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
От чего зависит рост цен
Копим на будущее
Что за жижа лезет из метро
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Байкер столкнулся с автобусом и автомобилем в Стрельне. Погиб пассажир

Байкер столкнулся с автобусом и автомобилем в Стрельне. Погиб пассажир

2 535
5 комментариев
Источник:

Попытка мотоциклиста избежать ДТП закончилась фатально для его пассажира. Авария произошла в Петродворцовом районе Петербурга.

Около полудня 1 декабря в полицию поступила информация о ДТП у дома 108 по Санкт-Петербургскому шоссе в Стрельне. Как установили сотрудники ДПС, 49-летний байкер на мотоцикле Honda, пытаясь избежать столкновения с остановившейся на светофоре KIA, совершил падение и по касательной задел попутный автобус «Волгабас». После этого он все равно врезался в «КИА», сообщили 2 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир - мужчина лет 45 на вид. Обоих госпитализировали: байкера в состоянии средней тяжести, пассажира в тяжелом. Позже из больницы сообщили, что пассажир скончался, не приходя в сознание. У мотоциклиста - 49-летнего жителя Стрельны - по предварительным данным «Фонтанки», ушибы головы.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург ДТП в Петербурге ДТП с мотоциклом ДТП с автобусом
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
DEMOMON
38 минут
Де бил.
Гость
4 минуты
Надеюсь водителя автобуса посадят.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ТОП 5
Новости компаний
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15