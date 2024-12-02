Байкер столкнулся с автобусом и автомобилем в Стрельне. Погиб пассажир

Около полудня 1 декабря в полицию поступила информация о ДТП у дома 108 по Санкт-Петербургскому шоссе в Стрельне. Как установили сотрудники ДПС, 49-летний байкер на мотоцикле Honda, пытаясь избежать столкновения с остановившейся на светофоре KIA, совершил падение и по касательной задел попутный автобус «Волгабас». После этого он все равно врезался в «КИА», сообщили 2 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.