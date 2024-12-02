Байкер столкнулся с автобусом и автомобилем в Стрельне. Погиб пассажир

Попытка мотоциклиста избежать ДТП закончилась фатально для его пассажира. Авария произошла в Петродворцовом районе Петербурга.
Около полудня 1 декабря в полицию поступила информация о ДТП у дома 108 по Санкт-Петербургскому шоссе в Стрельне. Как установили сотрудники ДПС, 49-летний байкер на мотоцикле Honda, пытаясь избежать столкновения с остановившейся на светофоре KIA, совершил падение и по касательной задел попутный автобус «Волгабас». После этого он все равно врезался в «КИА», сообщили 2 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир - мужчина лет 45 на вид. Обоих госпитализировали: байкера в состоянии средней тяжести, пассажира в тяжелом. Позже из больницы сообщили, что пассажир скончался, не приходя в сознание. У мотоциклиста - 49-летнего жителя Стрельны - по предварительным данным «Фонтанки», ушибы головы.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
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