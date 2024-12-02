Петербуржцам расскажут архитектурную историю торговли: как строили Елисеевский, Пассаж и другие магазины

Сейчас торговые центры — это пространства, где можно провести весь день: в кафе посидеть, кино посмотреть. И купить что-нибудь, даже если не планировал. Но о том, как приваживали к себе магазины раньше, мы знаем не так и подробно. «Многие нарочно ездят на верхах конок, чтобы полюбоваться этим зданием, предназначенным, к сожалению, не для музея или театра, а для магазина — монстра по части выпивок и закусок», — писал один современник о Елисеевском магазине в Петербурге. Впрочем, спектакли в Елисеевском показывали — на втором этаже. А на первом этаже, как в музее, можно было застрять надолго — разглядывая не только товары, но и светильники, лепнину и прочий декор. Даже образовательная функция у магазина была: здесь работали экономические курсы. В Пассаже тоже был и свой концертный зал, и музей — анатомический. И просветительские лекции проводились.