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Афиша Plus Петербуржцам расскажут архитектурную историю торговли: как строили Елисеевский, Пассаж и другие магазины

Петербуржцам расскажут архитектурную историю торговли: как строили Елисеевский, Пассаж и другие магазины

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1 комментарий

Здание, связанное с торговлей, должно стать местом притяжения горожан. Как архитекторы добивались этих целей и что происходит сейчас со зданиями, когда-то построенными «под магазины», 4 декабря расскажет проект «Петербург глазами инженера». 12+

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Сейчас торговые центры — это пространства, где можно провести весь день: в кафе посидеть, кино посмотреть. И купить что-нибудь, даже если не планировал. Но о том, как приваживали к себе магазины раньше, мы знаем не так и подробно. «Многие нарочно ездят на верхах конок, чтобы полюбоваться этим зданием, предназначенным, к сожалению, не для музея или театра, а для магазина — монстра по части выпивок и закусок», — писал один современник о Елисеевском магазине в Петербурге. Впрочем, спектакли в Елисеевском показывали — на втором этаже. А на первом этаже, как в музее, можно было застрять надолго — разглядывая не только товары, но и светильники, лепнину и прочий декор. Даже образовательная функция у магазина была: здесь работали экономические курсы. В Пассаже тоже был и свой концертный зал, и музей — анатомический. И просветительские лекции проводились.

Как здания, связанные с торговлей, привлекали горожан и что с этими строениями происходит сейчас — узнаем на лекции «Архитектурная история торговли: как в Петербурге строили магазины». Встречаемся 4 декабря в Лектории 16Place (Владимирский проспект, дом 16, зал XL). Подробности на сайте «Петербург глазами инженера». Начало в 19:00.

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Комментарии
1
Гость
56 минут
работайте, братья, за разговорами время уходит.
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