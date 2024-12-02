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Бизнес Город У ДЛТ сменился собственник. Универмаг передали закрытому паевому инвестиционному фонду

У ДЛТ сменился собственник. Универмаг передали закрытому паевому инвестиционному фонду

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8 комментариев

Основатели группы Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Струнин передали петербургский универмаг «Дом ленинградской торговли» закрытому паевому инвестиционному фонду. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ еще 19 ноября. Первыми на изменение состава собственников обратили внимание «Ведомости».

Речь идет о компании ООО «Меркури», на балансе которой находится ДЛТ, которая ранее на 50 % принадлежала Фридлянду, на 45 % Струнину и на 5 % ЗПИФ «Нексус». Теперь последней принадлежат 100 % компании. При этом она находится под управлением УК «Инновационный капитал». Пайщики фонда не раскрываются. В «Инновационном капитале» и Mercury на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель ДЛТ от комментариев отказался.

По словам экспертов, опрошенных изданием, ЗПИФ позволяет скрыть бенефициаров компании и дает возможность привлечь капитал путем продажи паев. Ранее Mercury также внесла в ЗПИФ фирму «Аркада холдинг», на балансе которой находится 19 200 кв. м в московском ЦУМе.

Универмаг на Конюшенной открылся в 1909 году как Торговый дом Гвардейского экономического общества. После революции в здании в стиле модерн разместился Первый государственный универсальный магазин. Название «Дом ленинградской торговли» закрепилось с 1935 года. В 2004 году здание ДЛТ получил оператор московского ЦУМа — компания Mercury. Универмаг вновь открыл двери после реконструкции в 2012 году.

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Комментарии
8
paniker
18 минут
Да кто даст двум 'шниперсонам' владеть ДЛТ и ЦУМ в России без доли в кругах вертикали!? Спрятали ещё глубже имена , уверен все потоки идут у собственнику Сургутнефтегаза.
Koma2024
25 минут
"ЗПИФ позволяет скрыть бенефициаров компании" А зачем скрываться бенефициарам, не очень понятно?
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