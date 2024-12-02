СК: причиной гибели четырех детей в красноярской семье стало отравление препаратом против насекомых

В Красноярском крае установили причину смерти четырех детей одной семьи из поселка Красная Сопка. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, они отравились инсектицидами — химическими препаратами для уничтожения насекомых, сообщает ГСУ СК по региону.

«С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм», — сказали в СК.

Напомним, что в середине сентября этого года многодетная семья с четырьмя детьми поужинала пельменями с курицей, после чего всем стало плохо. Трех девочек в возрасте 6, 11 и 12 лет, мальчика в возрасте 13 лет и их родителей госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре дети скончались, в живых остались только папа и мама, находящаяся на девятом месяце беременности. Плод выжил.

Отмечается, что в рамках расследования эксперты не выявили вредных веществ в пельменях и курице, которые употребляла отравившаяся семья. Известно, что в кухонном шкафу в доме семьи нашли вещество без маркировки, а также антибиотик для скота в холодильнике, пестициды на полу. В день трагедии дом обрабатывали дихлофосом.