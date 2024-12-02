Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 761мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
От чего зависит рост цен
Копим на будущее
Что за жижа лезет из метро
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество СК: причиной гибели четырех детей в красноярской семье стало отравление препаратом против насекомых

СК: причиной гибели четырех детей в красноярской семье стало отравление препаратом против насекомых

2 925
3 комментария

В Красноярском крае установили причину смерти четырех детей одной семьи из поселка Красная Сопка. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, они отравились инсектицидами — химическими препаратами для уничтожения насекомых, сообщает ГСУ СК по региону.

«С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм», — сказали в СК. 

Напомним, что в середине сентября этого года многодетная семья с четырьмя детьми поужинала пельменями с курицей, после чего всем стало плохо. Трех девочек в возрасте 6, 11 и 12 лет, мальчика в возрасте 13 лет и их родителей госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре дети скончались, в живых остались только папа и мама, находящаяся на девятом месяце беременности. Плод выжил.

Отмечается, что в рамках расследования эксперты не выявили вредных веществ в пельменях и курице, которые употребляла отравившаяся семья. Известно, что в кухонном шкафу в доме семьи нашли вещество без маркировки, а также антибиотик для скота в холодильнике, пестициды на полу. В день трагедии дом обрабатывали дихлофосом.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
275640356
51 минута
Они этот препарат ложками едят что ли?
Гость
1 час
Опять ни о чем, каким средством отравились люди, изьято оно и где еще могут быть залежи этойотравы?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Новости компаний
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
ТОП 5
Новости компаний
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15