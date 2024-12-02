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Общество Минобороны подготовило 300 тысяч контрактников для участия в СВО

Минобороны подготовило 300 тысяч контрактников для участия в СВО

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5 комментариев

Министерство обороны РФ подготовило более 300 тысяч военнослужащих-контрактников для участия в специальной военной операции. Об этом заявил начальник ГУ боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев в статье об итогах боевой подготовки в издании «Красная звезда».

По словам Бувальцева, сформированные ранее семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовили 300 тысяч контрактников для участии в СВО. В процессе обучение внимание уделялось навыкам по ведению огневого боя, тактической и инженерной подготовке, медицине и спецподготовке с учетом военной специальности, добавил он.

«Этап одиночной подготовки завершается комплексными тактическими занятиями, на которых военнослужащие осваивают тактику действий в составе боевых элементов и малых тактических групп — боевых двоек, троек, пятёрок», — рассказал Бувальцев.

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Комментарии
7
Klaustrofobik
5 минут
И почему это Россия и её экономика летит в тартары? Поэтому.
282799367
3 минуты
Значит, потребуется завести в страну еще 300 тыс. "трудовых мигрантов".
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