Минобороны подготовило 300 тысяч контрактников для участия в СВО

Министерство обороны РФ подготовило более 300 тысяч военнослужащих-контрактников для участия в специальной военной операции. Об этом заявил начальник ГУ боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев в статье об итогах боевой подготовки в издании «Красная звезда».

По словам Бувальцева, сформированные ранее семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовили 300 тысяч контрактников для участии в СВО. В процессе обучение внимание уделялось навыкам по ведению огневого боя, тактической и инженерной подготовке, медицине и спецподготовке с учетом военной специальности, добавил он.