Никто не помнит авторов этих великих произведений: думаете, вы справитесь?

Есть такие книги, о которых знают все: фразы из них уже давно ушли в народ, герои стали персонажами анекдотов, а по самим историям снят не один фильм. И пока персонажи романов продолжают жить своей жизнью, авторы постепенно уходят в тень. А вы знаете, кто написал те самые известные книги?
Кто написал популярную во всем мире книгу «Алиса в Стране чудес»?
Льюис Кэрролл
Морис Сендак
Александр Пушкин
Все слышали о добром докторе Айболите, а кто автор этого детского произведения?
Самуил Маршак
Николай Носов
Корней Чуковский
Кто написал известную пьесу «Женитьба Бальзаминова»?
Александр Островский
Владимир Набоков
Константин Паустовский
А что насчет автора романа «Граф Монте-Кристо»?
Михаил Булгаков
Александр Дюма
Алексей Толстой
Назовете автора произведения «Сказка об Иване-царевиче и Сером волке»?
Александр Пушкин
Василий Жуковский
Эдуард Успенский
Все мы помним фильм «12 стульев» (6+), но кто написал роман, на основе которого снята кинолента?
Илья Ильф и Евгений Петров
Братья Аркадий и Борис Стругацкие
Козьма Прутков
Кто автор повести «Волшебник Изумрудного города»?
Ханс Кристиан Андерсен
Сергей Михалков
Александр Волков
Наверняка все помнят доброго персонажа — Дядю Степу. А кто создатель этого героя?
Агния Барто
Сергей Михалков
Самуил Маршак
Кому принадлежит произведение «Приключения Незнайки и его друзей»?
Николай Носов
Валентина Осеева
Владислав Крапивин
В Санкт-Петербурге ежегодно проводят фестиваль «Алые паруса». Праздник назван в честь одноименной повести-феерии, а кто ее автор?
Евгений Замятин
Оскар Уайльд
Александр Грин