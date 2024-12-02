Молодой помощник доктора Курпатова отправится в колонию и выплатит 78 миллионов бывшему боссу

Куйбышевский районный суд вынес приговор Алексею Иевскому, который признан виновным в мошенничестве и краже у своего бывшего руководителя — теледоктора Андрея Курпатова. Об этом 2 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Иевский, намереваясь обмануть Курпатова, с мая 2020 года по август 2021 года под предлогом покупки недвижимости и автомобиля убедил его передать ему 33 миллиона рублей. Он обещал приобрести доли в квартире на набережной канала Грибоедова и несколько земельных участков, а также Porsche Cayenne Coupe. Однако обязательства не выполнил и распорядился деньгами по своему усмотрению. Кроме того, в августе 2021 года Иевский тайно похитил из квартиры Курпатова дорогие часы Breguet и серьги Mercury на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Также помощник убедил индивидуального предпринимателя Курпатова зарегистрировать юрлицо на свое имя, чтобы продавать его онлайн-курсы. Между ними была договоренность — 50% от суммы каждой продажи онлайн-курсов, поступающих на счет ООО «Онлайн Продакшн», должны были перейти Курпатова. Сумма, которую Иевский должен был перевести, составила 112 503 786 рублей. Однако на самом деле он перевел только 76 520 833 рубля.

Иевский свою вину не признал. Прокуратура требовала 13 лет тюрьмы, а защита просила оправдать его. В итоге суд приговорил Иевского к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и удовлетворил гражданский иск на сумму более 78 миллионов рублей. После оглашения приговора Иевский был немедленно арестован в зале суда.