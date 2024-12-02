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Происшествия Валюту и золото на 10 миллионов украли из квартиры хозяйки грузинского ресторана в Петербурге

Валюту и золото на 10 миллионов украли из квартиры хозяйки грузинского ресторана в Петербурге

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25 комментариев

Полиция Приморского района Петербурга ищет домушника, испортившего предстоящий день рождения владелице ресторана. Привечая посетителей своего заведения грузинским гостеприимством, гостям, шмыгнувшим через балкон, рада она не была.

Ущерб предпринимательница, которая на днях готовится праздновать 64-й день рождения, подсчитывала в ночь на воскресенье, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 декабря. В двухуровневой трёшке на Савушкина её не было с вечера пятницы. За сутки в квартире успел похозяйничать преступник.

По предварительным данным, незваный гость проник через балкон на втором этаже. С собой унёс 8 тысяч долларов (около 860 тысяч рублей) и золотые украшения, которые владелица оценила в 10 миллионов рублей.

В полиции возбудили дело о краже в особо крупном размере.

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Комментарии
25
Zet
1 час
главное-то осталось при ней: её года - её богатство...
Гость
56 минут
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