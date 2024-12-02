Из дома на намыве Васильевского острова эвакуировали людей

Больше часа тушили пожар утром 2 декабря на намыве в Василеостровском районе Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 6:32 поступил вызов в дом 3, корпус 1, по бульвару Головнина. В однокомнатной квартире огонь охватил 10 квадратных метров лоджии.

На место выехали четыре пожарных расчёта — 19 человек личного состава МЧС. Они эвакуировали из опасной зоны четырех человек. Ликвидировали возгорание в 7:42. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.