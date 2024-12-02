Какие супы русской кухни испортят ваш желудок: рассказывает гастроэнтеролог

Источник: Роман Данилкин / 63.RU







«Пока не доешь суп, сладкого не получишь!» Или: «Сначала — суп, он полезен для желудка!» Эти фразы каждому из нас знакомы с детства, и мы привыкли думать, что без такого первого блюда обед будет неполноценным. Супы, особенно зимой, и правда насыщают, согревают и создают ощущение уюта. Однако так ли они полезны? Об этом «Доктору Питеру» рассказал гастроэнтеролог Андрей Констанденков.

Андрей Констанденков — врач-гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

Солянка

Солянка — хит русской кухни. Блюдо любят за яркий, насыщенный вкус и разнообразие ингредиентов. Однако для желудочно-кишечного тракта оно представляет собой настоящую бомбу из калорий, соли и жира. Колбасы, копчености, ветчина и прочие мясные деликатесы, которые добавляют в суп, содержат большое количество насыщенных жиров и консервантов. Такое сочетание компонентов может не только раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта, но и быть опасным для людей с нарушениями липидного обмена и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Солянка на жирном говяжьем бульоне также противопоказана пациентам с предрасположенностью к мочекаменной болезни. Такой суп отличается высоким содержанием пуринов — химических соединений, которые содержатся в белке. Они способны повышать уровень мочевой кислоты в организме и провоцировать образование уратных камней в почках. По аналогичной причине говяжий бульон противопоказан и при подагре.

Насыщенные жиры и высокая калорийность — лишь половина проблемы. Не меньшую опасность представляет высокий процент соли в готовом блюде. Рецепт солянки включает в себя соленые огурцы, каперсы, маслины или оливки, и это не считая нитрита натрия, который в изобилии содержится в колбасах. Переизбыток соли приводит к задержке жидкости в организме и противопоказан при заболеваниях почек и гипертонии — повышенном артериальном давлении. Ограничить потребление соленого также рекомендуется пациентам с патологиями пищеварительной системы, гастритами, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, сердечно-сосудистыми патологиями.

Грибной суп

Грибной суп кажется достаточно легким блюдом, особенно по сравнению с теми же солянкой или борщом. Однако в реальности он довольно сложен для усвоения. Грибы содержат хитин — структурный полисахарид, который практически не переваривается из-за отсутствия нужных пищеварительных ферментов.

Грибной суп противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гастритах, язве, воспалительных болезнях кишечника, панкреатите. Кроме того, в блюдо для более выразительного вкуса и увеличения питательной ценности часто добавляют картофель. Грибы действительно хорошо сочетаются с картошкой, но при ожирении, инсулинорезистентности и сахарном диабете от такой комбинации лучше отказаться. Разваренный в супе картофель имеет высокий гликемический индекс и может негативно влиять на уровень сахара в крови.

Отдельно стоит сказать о грибном крем-супе, который часто встречается в меню ресторанов. Сливки в нем могут вызывать вздутие и метеоризм у пациентов с лактазной недостаточностью, а в сочетании с маслом делают блюдо более калорийным. Это повышает нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Гороховый суп

Еще один представитель «тяжелой артиллерии» русской кухни — гороховый суп. Он часто становится причиной повышенного газообразования, вздутия и дискомфорта в животе. Сухой горох и другие бобовые также рекомендуется ограничить при запорах.

Еще один момент — это основа супа. Если вы любите гороховый суп, то готовить его лучше на бульоне из курицы или индейки. А вот от копченых ребрышек и грудинки стоит отказаться. Такой вариант супа будет содержать больше соли и насыщенных жиров, что неизбежно усилит нагрузку на пищеварительную систему.

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