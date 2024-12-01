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Происшествия На Васильевском острове еда не доехала до адресата. Машина сбила курьера на 5-й линии

На Васильевском острове еда не доехала до адресата. Машина сбила курьера на 5-й линии

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1 комментарий

Курьер попал под колеса автомобиля на Васильевском острове вечером 1 декабря. Упакованная еда высыпалась из раскрывшегося короба на асфальт. Фотографиями с места ДТП поделился очевидец.

В полиции «Фонтанке» сообщили, что авария произошла у дома 64 на 5-й линии Васильевского острова. Автомобиль сбил доставщика еды, который передвигался на скутере. Курьер жив, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Источник:

По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии
1
282832737
7 минут
Заколебали эти самакакатчики, весопедясты и им подобные скутерясты. Пусть получают права категории "А", ездят по проезжей части и соблюдают ПДД.
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