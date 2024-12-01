На Васильевском острове еда не доехала до адресата. Машина сбила курьера на 5-й линии

Курьер попал под колеса автомобиля на Васильевском острове вечером 1 декабря. Упакованная еда высыпалась из раскрывшегося короба на асфальт. Фотографиями с места ДТП поделился очевидец.
В полиции «Фонтанке» сообщили, что авария произошла у дома 64 на 5-й линии Васильевского острова. Автомобиль сбил доставщика еды, который передвигался на скутере. Курьер жив, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
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