На Васильевском со стены дома исчез «брат-близнец» Чижика-Пыжика

На Васильевском острове пропал «брат» заменитого Чижика-Пыжика с набережной реки Фонтанки. До сегодняшнего дня копия миниатюрного памятника обитала на брандмауэре дома № 71 на 16-й линии В. О. Исчезновение своего Чижика местные жители заметили 1 декабря, пишет «Мегаполис».

Близнеца знаменитого Чижика-Пыжика создал живущий по соседству скульптор, который участвовал в реставрации оригинального памятника.Таким образом он решил порадовать маленького сына, чтобы тот не скучал, глядя в окно.

Отметим, что оригинальную скульптуру также неоднократно похищали.

Попытаться оставить монетку на постаменте Чижика-Пыжика можно не только на набережной реки Фонтанки в Петербурге, но и в Свердловской области. Миниатюрную скульптуру установили в городе Краснотурьинске, который называют «маленьким Ленинградом». Чижик выполнен из бронзы и почти не отличим от петербургского, только вот голова побольше и взгляд более открытый. Высота фигурки 19 сантиметров, закреплена она на постаменте у водосброса.