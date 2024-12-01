Во дворе дома Бенуа на Каменноостровском тушили пожар

Пожар тушили вечером 1 декабря в Петроградском районе Петербурга. Во дворе дома Бенуа полыхал гараж.

Источник: читатель «Фонтанки» Александр Еременко

Сообщение о происшествии во дворе дома 26-28 по Каменноостровскому проспекту поступило в 19:32, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Гараж площадью 15 квадратных метров был полностью охвачен огнем.

В 20:11 пожар ликвидировали силами 15 человек и трех единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.