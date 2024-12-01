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Происшествия В Белгородской области украинский дрон догнал такси. Водитель получил тяжелые ранения

В Белгородской области украинский дрон догнал такси. Водитель получил тяжелые ранения

772
7 комментариев

Водитель такси пострадал в районе села Чайки Белгородского района. Украинский FPV-дрон атаковал его машину, сообщил 1 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

С множественными ранениями рук, ног и живота мужчину доставили в больницу Белгорода.

Также в результате атаки беспилотников в селе Отрадное повредило кровлю частного дома, в Шебекино пострадали крыши и остекление, а в селе Грузское три дрона повредили автомобили и автобусы. В селе Березовка из-за детонации беспилотника полностью разрушен дом.

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Комментарии
7
Slava_Rossii2
24 минуты
Кого же этот таксист вёз?
Гость
28 минут
Это Свободный мир, демократия, радоваться надо... А вы просто не понимаете.
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