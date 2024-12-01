В Нижнем Новгороде пьяный подросток посадил в каршеринг шестерых приятелей. Ночное катание закончилось трагедией

В Нижнем Новгороде подросток решил прокатить компанию друзей в каршеринговом автомобиле. Выпив для храбрости, он посадил в машину двух юношей и четырех девушек, и компания отправилась искать приключения. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Итог — погибший приятель и уголовное дело. Подробности 1 декабря сообщают Следственный комитет и полиция региона.

По данным ГУ МВД, около часа ночи на пятом километре Зеленый город, в Нижнем Новгороде, «Фольксваген-Поло», за рулем которого был водитель 2008 года рождения, оказался в кювете.

В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения; водитель и пять пассажиров 2005, 2008, 2007, 2009 и 2010 годов рождения, среди которых четыре девушки, получили травмы.

В полиции уточнили, что аккаунт в каршеринге принадлежал самому возрастному 19-летнему пассажиру «Фольксвагена»

В отношении подростка возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, говорится в сообщении Следственного комитета региона. По уголовному делу проводятся следственные действия.