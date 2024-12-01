Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

4 м/c,

ю-з.

 764мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Что за жижа лезет из метро
Копим на будущее
Как убили Кирова
20 лет без Финляндии
Снять жилье с подвохом
Музыка ноября
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Нижнем Новгороде пьяный подросток посадил в каршеринг шестерых приятелей. Ночное катание закончилось трагедией

В Нижнем Новгороде пьяный подросток посадил в каршеринг шестерых приятелей. Ночное катание закончилось трагедией

4 354
19 комментариев

В Нижнем Новгороде подросток решил прокатить компанию друзей в каршеринговом автомобиле. Выпив для храбрости, он посадил в машину двух юношей и четырех девушек, и компания отправилась искать приключения. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Итог — погибший приятель и уголовное дело. Подробности 1 декабря сообщают Следственный комитет и полиция региона.

По данным ГУ МВД, около часа ночи на пятом километре Зеленый город, в Нижнем Новгороде, «Фольксваген-Поло», за рулем которого был водитель 2008 года рождения, оказался в кювете.

В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения; водитель и пять пассажиров 2005, 2008, 2007, 2009 и 2010 годов рождения, среди которых четыре девушки, получили травмы.

В полиции уточнили, что аккаунт в каршеринге принадлежал самому возрастному 19-летнему пассажиру «Фольксвагена»

В отношении подростка возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, говорится в сообщении Следственного комитета региона. По уголовному делу проводятся следственные действия.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
pgrad
1 час
Вред пьянства за рулём некоторым может разъяснить только столб или овраг.
AEG1
1 час
С математикой не сходится. Вначале - водитель и 5 пассажиров. Итого - 6. Далее -"погиб несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения," и далее "водитель и пять пассажиров 2005, 2008, 2007, 2009 и 2010 годов рождения, получили травмы." Итого 7. И потом, какого года водитель? Если он 2005 года (согласно перечислению). то он уже не подросток. 19 лет, как-никак.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00