В Ленинградском зоопарке пополнение. Угадайте нового питомца по трем деталям

Источник: Ленинградский зоопарк







Фотографией лапки незнакомца поделились в telegram-канале зоопарка в воскресенье, 1 декабря. У животного заметны длинные когти и серо-коричневый окрас.

«Перед вами очаровательная лапка с маникюром, которому позавидует любая девушка, любящая длинные ногти», — поделились наблюдением в Ленинградском зоопарке.

Неделей ранее в главном петербургском питомнике опубликовали фото с рационом нового жителя. Можно заметить, что «вегетарианец» питается зеленью, хурмой, орехами, сельдереем и сушеным инжиром. В середине ноября подписчикам канала Ленинградского зоопарка показали шерстку животного. Судя по кадрам, новый питомец имеет коричневый окрас со светлыми пятнышками.

В комментариях под этими постами ведутся споры. Многие предполагают, что новым жителем Ленинградского зоопарка может быть пака. Это крупный грызун с короткими ушами и хвостом.