Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

5 м/c,

ю-з.

 764мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Как убили Кирова
Копим на будущее
20 лет без Финляндии
Снять жилье с подвохом
Музыка ноября
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город В Ленинградском зоопарке пополнение. Угадайте нового питомца по трем деталям

В Ленинградском зоопарке пополнение. Угадайте нового питомца по трем деталям

484
1 комментарий
Источник:

Фотографией лапки незнакомца поделились в telegram-канале зоопарка в воскресенье, 1 декабря. У животного заметны длинные когти и серо-коричневый окрас. 

«Перед вами очаровательная лапка с маникюром, которому позавидует любая девушка, любящая длинные ногти», — поделились наблюдением в Ленинградском зоопарке.

Неделей ранее в главном петербургском питомнике опубликовали фото с рационом нового жителя. Можно заметить, что «вегетарианец» питается зеленью, хурмой, орехами, сельдереем и сушеным инжиром. В середине ноября подписчикам канала Ленинградского зоопарка показали шерстку животного. Судя по кадрам, новый питомец имеет коричневый окрас со светлыми пятнышками. 

В комментариях под этими постами ведутся споры. Многие предполагают, что новым жителем Ленинградского зоопарка может быть пака. Это крупный грызун с короткими ушами и хвостом.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
16 минут
Мечтаю, чтобы меня так кормили!
Гость
2 минуты
Так-то, вылитый..- дикобраз но, про питание ещё не думал..)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Новости компаний
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00