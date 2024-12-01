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Спорт «Зенит» опубликовал состав на игру с «Крыльями Советов»

«Зенит» опубликовал состав на игру с «Крыльями Советов»

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1 комментарий

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» назвал стартовый состав команды на  матч 17  тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов». Игра пройдет 1  декабря в  Петербурге, начало в  16:30.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Денис Адамов, Дуглас Сантос (капитан команды), Нуралы Алип, Нино, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Максим Глушенков, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.

Запасные игроки: Давид Бязров, Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Родригао, Александр Ерохин, Ильзат Ахметов, Александр Соболев, Артур, Педро, Лусиано.

«Зенит» на текущий момент занимает первое место (39 очков), а «Крылья Советов» идут на 12-й строчке (15).

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Комментарии
1
Гость
17 минут
Перекрестимся три раза, ребята, по примеру нашего уважаемого Сергея Богдановича! 🥱
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