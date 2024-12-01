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Происшествия В Екатеринбурге тушат крупный пожар в промзоне. Над городом поднялся столб черного дыма

В Екатеринбурге тушат крупный пожар в промзоне. Над городом поднялся столб черного дыма

1 446
2 комментария

Крупный пожар тушат в промзоне Екатеринбурга, где днем 1 декабря загорелся цех по производству полистирола на улице Испытателей. Площадь пожара оценивается в 1500 квадратных метров, сообщает МЧС России.

Источник:

В пожаре на улице Испытателей есть пострадавший. Еще 70 человек смогли самостоятельно покинуть полыхающий цех.

На месте происшествия работают 67 человек и 23 спецмашины. Причины пожара пока не называются.

Источник:

В ассортименте компании, цех которой загорелся воскресным утром, пенополистирольные плиты, фасадный декор из пенополистирола, утеплители для труб из пенополистирола.

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Комментарии
2
Леошид Турист
14 минут
опять обломки?
Гость
26 минут
А что случилось? И почему всё это происходит?
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