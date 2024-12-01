В Екатеринбурге тушат крупный пожар в промзоне. Над городом поднялся столб черного дыма

Крупный пожар тушат в промзоне Екатеринбурга, где днем 1 декабря загорелся цех по производству полистирола на улице Испытателей. Площадь пожара оценивается в 1500 квадратных метров, сообщает МЧС России.

В пожаре на улице Испытателей есть пострадавший. Еще 70 человек смогли самостоятельно покинуть полыхающий цех.

На месте происшествия работают 67 человек и 23 спецмашины. Причины пожара пока не называются.

В ассортименте компании, цех которой загорелся воскресным утром, пенополистирольные плиты, фасадный декор из пенополистирола, утеплители для труб из пенополистирола.