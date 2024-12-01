В Словакии расследуют подготовку терактов на нефтепроводе «Дружба»

В Словакии начали расследование возможной подготовки теракта на нефтепроводе «Дружба». Об этом 1 декабря сообщил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток, пишет портал Pravda.

26 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких человек, подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди них — граждане Словакии и Украины. Во время обысков в машинах у задержанных нашли несколько дронов, телефоны, а также карты с отмеченными объектами критически важной инфраструктуры.

«Речь идет конкретно о трубопроводе „Дружба“», — сказал Матуш Шутай-Эшток.

Южная ветка нефтепровода «Дружба» проходит через Украину и обеспечивает поставки российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Поставки по северной ветке через Белоруссию, Польшу и Германию остановлены с лета 2023 года из-за ограничительных мер.