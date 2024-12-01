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Происшествия У газопровода в Порошкино задержали петербургского студента, который снимал трубы на фото и видео

У газопровода в Порошкино задержали петербургского студента, который снимал трубы на фото и видео

2 822
35 комментариев

Студент петербургского университета попался во время съемки трубы магистрального газопровода в Ленинградской области. Мотивы молодого человека выясняют сотрудники Центра «Э» и ФСБ, пишет 1 декабря 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

20-летнего молодого человека, проживающего в Кудрово, задержала частная охрана у магистрального газопровода рядом с деревней Порошкино.

По предварительной информации, студент петербургского университета снимал на фото и видео расположение и схему устройства труб. Материалы он пересылал в мессенджер и рассчитывал на денежное вознаграждение.

Студента доставили в отдел полиции, составили административный протокол о мелком хулиганстве и поместили в спецприемник.

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Комментарии
35
FedorGr
1 час
Охрана..толпа бездельников на зарплате.. Если необходимо, есть снимки из космоса высокого разрешения, включая бесплатные сайты. Для чего фотографии со смарта? Для охраны и доблестных рапортов перед новым годом? Премию себе выписать?
tigr
9 минут
на кого мне жаловаться если меня снимают в разных позах на улицах города.
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