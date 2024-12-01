У газопровода в Порошкино задержали петербургского студента, который снимал трубы на фото и видео

Студент петербургского университета попался во время съемки трубы магистрального газопровода в Ленинградской области. Мотивы молодого человека выясняют сотрудники Центра «Э» и ФСБ, пишет 1 декабря 47news со ссылкой на правоохранительные органы.
20-летнего молодого человека, проживающего в Кудрово, задержала частная охрана у магистрального газопровода рядом с деревней Порошкино.
По предварительной информации, студент петербургского университета снимал на фото и видео расположение и схему устройства труб. Материалы он пересылал в мессенджер и рассчитывал на денежное вознаграждение.
Студента доставили в отдел полиции, составили административный протокол о мелком хулиганстве и поместили в спецприемник.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.