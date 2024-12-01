В Шушарах задержали контрактника, который уехал отдохнуть от воинских обязанностей

Оперативники уголовного розыска задержали военнослужащего, заключившего контракт с Минобороны, но взявшего самовольный отпуск. За петербуржцем пришли домой, в Шушары. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 декабря.

В федеральный розыск 43-летнего мужчину объявили в начале октября. По материалам дела, контрактник 10 апреля прошлого года умышленно и без уважительных причин оставил место службы, чтобы отдохнуть от своих обязанностей.

В социальных сетях петербуржца о службе напоминает только аватарка. На фото он позирует в полном обмундировании. Также у мужчины есть снимок из госпиталя. На нем он запечатлен вместе с актером Александром Половцевым.