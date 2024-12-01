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Происшествия В Шушарах задержали контрактника, который уехал отдохнуть от воинских обязанностей

В Шушарах задержали контрактника, который уехал отдохнуть от воинских обязанностей

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7 комментариев

Оперативники уголовного розыска задержали военнослужащего, заключившего контракт с Минобороны, но взявшего самовольный отпуск. За петербуржцем пришли домой, в Шушары. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 декабря.

В федеральный розыск 43-летнего мужчину объявили в начале октября. По материалам дела, контрактник 10 апреля прошлого года умышленно и без уважительных причин оставил место службы, чтобы отдохнуть от своих обязанностей.

В социальных сетях петербуржца о службе напоминает только аватарка. На фото он позирует в полном обмундировании. Также у мужчины есть снимок из госпиталя. На нем он запечатлен вместе с актером Александром Половцевым.

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Комментарии
7
AndrewBarsik
2 часа
Страшно подумать, что будет, когда тысяча контрактников одновременно уедут "отдохнуть от воинских обязанностей", не сдавая оружия. Лучше пусть едут в Москву.
Zet
2 часа
10 апреля отчалил, искать начали полгода спустя... а полгода за него кто-то паёк получал...
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